Regeringen ændrer sundhedsloven efter Svendborgsagen

Regeringen vil gøre det tydeligt i sundhedsloven, at organisationen har ansvaret for at sikre ordentlige forhold, så lægerne kan arbejde fagligt forsvarligt. Det skriver Ugeskrift for Læger. Ændringen af sundhedsloven sker på baggrund af Svendborgsagen.

Det vil i loven blive konkretiseret, præcis hvad der er organisationens og den enkelte læges ansvar.

»Alene det, at vi skriver det meget tydeligt i sundhedsloven, betyder, at det symbolsk og reelt får en effekt, fordi vi rydder tvivlen af vejen. For bl.a. Svendborgsagen har illustreret en usikkerhed om, hvor ansvaret ligger, når der sker fejl. Men denne ændring og Styrelsen for Patientsikkerheds øgede fokus på det organisatoriske tilsyn skulle gerne betyde, at regionerne får et større fokus på det,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Ugeskrift for Læger.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, glæder sig over, at regeringen nu vil præcisere loven. Derudover siger han til Ugeskrift for Læger, at han er tilfreds med, at lovændringen betyder at Styrelsen for Patientsikkerhed skal tage højde for det, når den går ind i en sag, hvor den i højere grad skal kigge på omstændighederne, der har spillet ind i stedet for isoleret at kigge på den enkelte læge.