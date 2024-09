Alle fire plejehjem i Allerød Kommune har indgået faste aftaler med praktiserende læger i bestræbelserne på at mindske ældre demensramte borgeres forbrug af antipsykotisk medicin. De har nemlig set, at det virker. Det skriver Sjællandske Nyheder. For efter Demensrejseholdet sidste år besøgte to af kommunens plejehjem, Mimosen og Skovvang, er der sket et fald i antallet af ældre demensramte borgere på antipsykotisk medicin fra 44 i 2022 til 30 i 2023. Spørger man praktiserende læge, Uwe Lorentzen, der sammen med...