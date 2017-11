Psykiatrien i hovedstaden har mere end halveret antallet af bæltefikseringer

Ved hjælp af hospitalets egen handlingsplan og en god portion stædighed er det lykkes Danmarks største psykiatriske hospital at nedbringe antallet af bæltefikseringsepisoder med 53 pct. siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af bæltefikseringer i Danmarks største psykiatriske hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, er faldet betydeligt. Siden den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte, er antallet af bæltefikseringsepisoder faldet fra 1.770 til 829 i år. Det svarer til et fald på 53 pct. Dertil kommer et […]