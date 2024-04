Forhøjede niveauer af triglycerider i blodet øger ikke bare risikoen for udvikling af iskæmisk hjertesygdom, men også psoriasis. Det viser et nyt dansk studie, hvori forskere kobler de to sygdomme sammen i et stort datasæt med flere end 100.000 danskere. Koblingen mellem de to sygdomme gør det ifølge en af forskerne bag studiet relevant at overveje, om det at behandle niveauerne af triglycerider ned hos personer med psoriasis ud over at reducere sværhedsgraden af deres psoriasis måske kan minimere risikoen...