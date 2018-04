Når Bella Centeret åbner dørene til årets Lægedage til november, bliver det uden de tre private udbudsklinikker Nordic Medicare, MedAssist og Falck Lægehuse.

PLO har meddelt de tre private udbudsklinikker, at »deres deltagelse på udstillingen til Lægedage ikke længere er ønsket«.

Det ærgrer direktørerne i Nordic Medicare og MedAssist, som står uforstående over for PLO’s beslutning.

»Det er vældigt ærgerligt, at vi bliver holdt uden for den store gruppe af læger, der deltager til arrangementet. Det ville være et oplagt sted at komme i dialog med andre læger og et sted, hvor vi kunne bidrage til flere løsninger, der hvor der er lægemangel,« siger administrerende direktør for MedAssist, Nils Høgalmen.

Samme holdning har Niels H. Riewerts Eriksen, der er sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare. Han kritiserer PLO for, at de aktivt forhindrer Nordic Medicare i at være en del af markedet.

»Vi stiller os yderst undrende over for, at PLO vil falde ned på et niveau, hvor de selektivt fjerner andre aktører fra Lægedage,« siger han.

Forkert signalværdi

Nordic Medicare har deltaget på Lægedage de seneste fem år, derfor kommer det som en overraskelse for Niels H. Riewerts Eriksen, at de lige pludselig bliver nægtet adgang til udstillingen.

Ifølge formand for PLO, Christian Freitag, har udbudsklinikkerne fået forbud mod at deltage i udstillingen, fordi det vil sende et forkert signal til foreningens medlemmer.

»Det er PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin, der arrangerer denne konference, så det er ikke et offentligt arrangement. Jeg er grundlæggende ikke meget for at begrænse andre adgang, men vi har selvfølgelige lov til at sige, at vi ikke ønsker udbudsklinikkernes deltagelse i udstillingen, fordi det sender et forkert budskab til vores medlemmer,« siger han.

Ifølge Christian Freitag er udbudsklinikkerne konkurrerende virksomheder, og især de praktiserende læger, der har klinikker i yderområderne, vil kunne opfatte det som provokerende, hvis de så reklamer fra deres konkurrenter til Lægedage.

Ingen konkurrence

Direktørerne fra de to private udbudsklinikker er slet ikke enige i præmissen om, at PLO’s praktiserende læger og udbudsklinikker er konkurrenter. Tværtimod.

»Vi er bestemt ikke i konkurrence med PLO’s læger. Alle regioner har meldt ud, at de vil foretrække en løsning med PLO’s læger, så hvis de har et ønske om et ydernummer, så står de først på listen. Vi overtager først lægeklinikkerne i det øjeblik, der ikke er nogen fra PLO, der vil tage det ydernummer. Så at tale om konkurrence er helt forkert,« siger Nils Høgalmen.

Niels H. Riewerts Eriksen er »fuldstændig uforstående« over for PLO’s argumentation. Han mener, at de bevidst udnytter deres position til at skubbe Nordic Medicare og MedAssist væk fra markedet.

»Vi tager kun de opgaver, som PLO ikke selv har været i stand til at løse. Hvis ikke vi løftede de opgaver, så vil der være patienter, der ville stå uden læge her i Danmark. På samme tid stiller jeg mig undrende over for, at PLO udnytter sin magtposition,« siger han.

I strid med god forvaltningsskik

Christian Freitag er enig i, at det ikke er et frit marked, hvor PLO’s læger dækker en stor del af markedet – men det er også godt, mener han.

»Man kan godt kalde os konservative, fordi vi ønsker at bevare det system, der har fungeret de seneste 50 år med familielægen. Jeg ser ingen samfundsmæssig værdi i at gå ind og fundamentalt ændre et system, som fungerer så godt, hvor danskerne er overordentlige tilfredse med deres praktiserende læger,« siger han.

Han mener ikke, at de i PLO udnytter deres position, men at de foretager et valg, som de har ret til.

Det er direktøren for Nordic Medicare fuldstændig uenig i. Han mener, at det direkte er i strid med god forvaltningsskik, at PLO ekskluderer de private udbudsklinikker fra at deltage på Lægedage.

»Spørgsmålet er, om det er lovligt det, de gør. Efter min bedste overbevisning er det i strid med god forvaltningsskik, når PLO laver forskelsbehandling,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Christian Freitag ser ikke umiddelbart noget ulovligt i, at de udelukker Nordic Medicare, MedAssist og Falck Lægehuse fra udstillingen.

»Jeg kender ikke juraen på området, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi, der afholder en kongres, har lov til at afgøre, hvem der kan udstille på kongressen. Vi har førhen udelukket Lægemiddelsindustrien fra Lægedage og nu de private udbudsklinikker – det kan jeg ikke se noget juridisk problem i,« siger han.