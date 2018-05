Flere borgere lever et liv uden for hospitalerne med komplekse sygdomme. Det stiller større krav til kommunerne, som derfor skal kunne tilkøbe lægefaglige opgavepakker af de praktiserende læger, foreslår Danske Regioner og PLO i et fælles udspil.

Et indflytningsbesøg af den praktiserende læge i forbindelse med flytningen fra egen bolig til kommunal ældrebolig eller plejecenter, hvor borgerens sygdomsforhold bliver gennemgået sammen med det kommunale plejepersonale. Eller kommunikation og samarbejde om udsatte borgere.

Det er to bud på målrettede ‘opgavepakker’, som landets kommuner i fremtiden skal have mulighed for at kunne tilkøbe. Det mener Danske Regioner og PLO i et sjældent parløb, der er blevet til et fælles udspil, som sender opfordringen videre til kommunerne.

»Rigtig mange ældre og kronisk syge kan hjælpes lige så godt i eget hjem som på hospitalet, men de skal selvfølgelig have masser af støtte. Det kan kommunerne ofte sørge for, hvis vi giver kommunerne redskaberne til det. De praktiserende læger kender deres patienter rigtig godt, og derfor mener vi, at de praktiserende læger fremover i højere grad skal hjælpe kommunerne. Det er også med til at binde sundhedsvæsenet bedre sammen,« siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, i en udsendt pressemeddelelse.

Baggrunden for udspillet skal bl.a. findes i kommunernes stigende behov for at kunne rådføre sig med hospitaler og praktiserende læger. Flere borgere lever hjemme med komplekse sygdomme, og en større del af borgernes sygdomsvaretagelse finder sted uden for hospitalerne. Derfor ønsker regionerne og PLO at skabe en sammenhæng, som strækker sig længere end de afsatte midler i den gældende overenskomst lægger op til.

Kommunerne skal betale

Derfor er tanken da også, at »kommunerne finansierer pakkerne, da kommunerne ofte selv efterspørger mere lægefaglig backup,« som det står formuleret i udspillet.

Mere konkret foreslår Danske Regioner og PLO en overordnet rammeaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO – f.eks. i form af en eller flere opgavepakker. Herefter skal det så være op til de 98 kommuner at vælge hvilke opgavepakker, som passer til kommunens behov og økonomi.

»Det er vigtigt, at vi bruger de lægefaglige ressourcer bedst muligt for de borgere, som har mest brug for det. Behovene kan være forskellige i forskellige dele af landet, og derfor er det vigtigt, at praktiserende læger, hvis de ønsker det, lokalt kan indgå aftaler med kommunen om løsning af lige netop de opgaver, der i den kommune er behov for at få løst,« udtaler Christian Freitag, formand for PLO.

Trækningsret er ikke løsningen

KL foreslog forrige år en mere generel kommunal ‘trækningsret’ på de praktiserende læger, som det er tilfældet i Norge, for at imødegå opgaven med, at flere borgere skal behandles i deres nærmiljø.

Men at give kommunerne adgang til at trække på de praktiserende læger og gøre krav på en andel af deres tid kalder Danske Regioner og PLO for en »ikke hensigtsmæssig brug af lægeressourcerne« i det nye udspil.

Danske Regioner og PLO vil nu drøfte tiltaget med KL.