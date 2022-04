Læge på Nordsjællands Hospital efter kritik: Praktiserende læger kan have brug for opdateret viden om hospitalssystemet

Afdelingslæge Bent Castensøe-Seidenfaden fra Nordsjællands Hospital savner, at hospitalerne også var blevet hørt i forbindelse med en en rapport, der for nyligt viste, at praktiserende læger i Region Hovedstaden i de fleste tilfælde ikke er tilfredse med samarbejdet med hospitalet. Dagens Medicin har bedt ham uddybe sin kritik og sine ønsker.