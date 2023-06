Det var en 31-årig psykisk syg mand, der sidste år førte kniven, da en 64-årig læge under tragiske omstændigheder blev stukket ihjel under et hjemmebesøg på Amager. Det fandt et enigt nævningeting bevist ved Københavns Byret torsdag 8. juni, hvor der faldt dom i sagen. Her blev den 31-årige mand idømt anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling på ubestemt tid. En dom han valgte at modtage uden bemærkninger. Under sagen har både den 31-åriges mor, en politibetjent, der var tilkaldt til...