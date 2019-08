Kommunal rehabilitering gavner brystkræftramte kvinder

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fysisk træning, forløb med diætist og personlig støtte. Sådanne kommunale rehabiliteringsforløb gavner kvinder, der er opereret for brystkræft, viser et nyt studie fra Københavns Kommune, hvor kvinderne netop har mulighed for disse forløb. Men det er ikke alle steder, borgerne får de muligheder. Derfor ønsker fagfolkene bag undersøgelsen at brede modellen ud til resten af […]