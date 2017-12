Det blodtrykssænkende medicin med stoffet hydrochlorthiazid er endnu en gang i de danske forskeres søgelys i forhold til øget risikoen for hudkræft. Forskerne har tidligere vist, at midlet, som bruges af omkring 250.000 danskere, kan øge risikoen for læbekræft.

Nu viser en ny undersøgelse også en tydelig sammenhæng mellem brug af medicin mod forhøjet blodtryk og forekomsten af hudkræft.

Det gælder specifikt medicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, og kræft i huden af typen pladecellekræft, som hvert år rammer mere end 2.500 danskere. Det skriver Syddansk Universitet på sin hjemmeside.

»Man ved, at hydrochlorthiazid gør huden mere sårbar i forhold til UV-skader fra solen, men det er nyt og også overraskende, at blodtryksmedicinen ved længere tids brug medfører så markant en øget risiko for hudcancer,« siger lektor, ph.d. Anton Pottegård fra Syddansk Universitet, som er initiativtager til undersøgelsen, på universitets hjemmeside.

Undersøgelsen, som er baseret på ca. 80.000 danske hudkræfttilfælde, viser, at risikoen for at udvikle hudkræft er op til syv gange større for brugere af medicin med stoffet hydrochlorthiazid. Beregninger fra forskerne viser, at omkring 250 danskere kunne undgå pladecellekræft, hvis de ikke tog blodtrykssænkende medicin med stoffet hydrochlorthiazid.

Forskerne har også set på andre, hyppigt brugte midler mod forhøjet blodtryk, men ingen af dem øgede risikoen for hudkræft.

