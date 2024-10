Tusindvis af danske kvinder lider af polycystisk ovariesyndrom (PCOS), der kan medføre blandt andet større risiko for svær overvægt eller problemer med at blive gravid. Mange af kvinderne ved endda ikke, at de har syndromet. Nu viser et nyt dansk studie, at udfordringerne for denne gruppe kvinder ikke stopper her, men at de også har øget risiko for udvikling af brystkræft. Samme forskningsgruppe har også for nylig vist, at kvinder med PCOS har øget risiko for udvikling af kræft i...