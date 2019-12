»Ældre medicinske patienter er skrøbelige og lider under, at vi har meget få praktiserende læger i vores område af landet«

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Jeg arbejder på medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus, hvor jeg er organisatorisk leder for vores Medicinske Fælles Ambulatorium. Derudover er jeg specialeansvarlig for vores enhed for tværfaglig udredning og behandling. Min baggrund er, at jeg er speciallæge i intern medicin og geriatri. Og så skal jeg måske lige indskyde, at vi ikke kun ser ældre medicinske […]