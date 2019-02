Patienten: Gør noget mere for at skaffe flere donorer

Ventetiden til et sæt nye lunger har for den kritisk lungesyge ’Hans’ været smertefuld og nervepirrende. Men nu har han fået en melding, om, at et sæt raske lunger er på vej. ’Hans’ opfordrer politikere og sundhedsmyndigheder til at gøre mere for at få danskere til at melde sig som donorer.