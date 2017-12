Parnasset må se at oppe sig

De forstandige må vågne op og forstå, at deres autoritet og rutinetænkning er under stærkt pres.

Er Anders Beich en terrorist eller en frihedskæmper? Det vil historien fælde sin dom over, men her og nu har formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin endnu en gang forundret og forbitret sundhedsvæsenets parnas.

Det skyldes hans bredside mod det nye nationale genomcenter, som han i en kronik og på forsiden af Ekstra Bladet har givet nogle ordentlige skud for boven. Han er ikke imod centret, men voldsomt bekymret for sikkerheden og samtykkedelen. Hans kritik blev kogt ned til disse hårdkogte linjer, forfattet af Ekstra Bladet:

»I bedste fald kan det betyde mirakelkure og redde liv. I værste fald kan dine dna-data blive hacket, solgt til fremmede magter eller udnyttet af forsikringsselskaber.«

Parnasset reagerede prompte. 11 meget dygtige og ansvarlige læger fra fire universitetshospitaler frabad sig i sobre vendinger i en kronik i Politiken, at genomcentret bliver dæmoniseret, og gennemgik meget forstandigt alle fordelene ved genomsekventering og deslige, og Sundhedsministeriet har straks på sin hjemmeside gendrevet 10 af de fremmeste myter om sundhedsvæsenets brug af DNA og om danskernes mulighed for at sige fra og til.

Har vi så endnu en gang fået udstillet forstandigheden kontra nogle uforsvarlige brushoveder, der får al for megen taletid i forhold til kvaliteten af deres påstande?

Måske, men den vigtigste lære er, at forstandigheden må se at oppe sig. Parnasset, øvrigheden, de kloge, systemet – kort sagt dem, der har magten – må vågne op og forstå, at deres autoritet og rutinetænkning er under stærkt pres, og at kloge ord i en avis, der kun bliver læst af en håndfuld akademikere i Nordsjælland, og en ministeriel hjemmeside, som ingen læser, ikke har en kinamands chance for at yde seriøs modvægt til kritikken, som den kan optræde i et moderne samfund.

Det er ris til egen røv ikke at reflektere over egen indsats, for disse kampe vil opstå igen og igen.

Det er pivhamrende nemt at folde armene over kors og være ærgerlig over, at den omvendte bevisbyrde sejrer over sagligheden gang på gang. Men det er ris til egen røv ikke at reflektere over egen indsats, for disse kampe vil opstå igen og igen, og der er brug for nye strategier og nye pædagogiske våben. Man skal som bekendt gøre sig fortjent til tillid.

Må man lige minde om HPV-hysteriet, advarslerne mod antidepressiv medicin, kravene om lyngodkendelse af glucosamin mod ledsmerter og cannabisolie mod andre smerter, den vanvittige kobling mellem kost og autisme, for ikke at glemme diskussionen om hjernedød i kølvandet på en uhyggeligt tendentiøs udsendelse på DR. Og den sidste nye – blodfortyndende medicin som mulig årsag til hudkræft.

Skyd bare skylden på pressen. Den skal, bevares, tage sit ansvar for at luge ud, krydskontrollere og vægte rigtigt, og det svipser jævnligt. Artiklen i Ekstra Bladet er et godt eksempel. Artiklen er på den ene side alt for hårdt vinklet, men rummer på den anden side også et rigtig langt og fornuftigt interview med sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som meget fint får belyst store dele af problematikken.

Når alt kommer til alt, så er der jo behov for at få luftet, belyst og landet mange bekymringer, også helt aktuelt i sagen om det nye genomcenter.

Vi danskere er som bekendt et ualmindeligt tillidsfuldt folkefærd. Vi stoler på hinanden og på myndighederne, i hvert fald langt hen ad vejen og helt sikkert i langt højere grad end så mange andre steder i verden.

Det gælder også i vores omgang med sundhedsvæsenet. Det har Dagens Medicin i samarbejde med KMD dokumenteret tidligere på året – danskerne har intet problem med at lade lægerne anvende data i forskningen, faktisk er vi meget generøse ved tanken om, at vores sygdomshistorie kan hjælpe livet for kommende generationer. Vi er med på den værste. Det er ren næstekærlighed. Vi vil bare kunne stole på, at vores private informationer ikke vil »blive hacket, solgt til fremmede magter eller udnyttet af forsikringsselskaber«, som Ekstra Bladet summer det op.

Det kan vi formentlig også godt stole på ikke sker, men hvem påtager sig at gøre det tydeligt? Og gør det af egen kraft, tidligt i et beslutningsforløb, og uden en akademisk aura af træt overbærenhed? Hvis ikke parnasset gør det, får Anders Beich status af frihedskæmper.