At politikerne interesserer sig for sundhedsvæsenet, er hverken nyt eller kontroversielt, men det er til gengæld måden, som et tilsyneladende stigende antal politikere gør det på i dag. Der har hidtil været en naturlig arbejdsdeling mellem fagfolk og politikere. En arbejdsdeling, som nu synes at være gået fløjten. Det er en naturlig opgave for politikerne […]