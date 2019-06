Vigtigt at angribe sygdommen ud fra et livsstilssynspunkt parallelt med behandlinger, der fokuserer på led og hud, siger forsker.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie, der netop er blevet præsenteret på den store reumatologi-kongres, Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), som i disse dage bliver afholdt i Madrid, viser, at BMI hænger sammen med alvorsgraden af psoriasisgigt. »Vores resultater understreger, hvor stor indflydelse overvægt har på psoriasisgigt, og hvor vigtigt det er at angribe sygdommen ud fra […]