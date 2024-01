I Tønder Kommune er man begyndt at se konsekvenserne af den lægemangel, som har ramt store dele af yderområderne i Danmark. Derfor har kommunen inviteret PLO’s ledelse til byen for at drøfte, hvordan manglen på praktiserende læger i Tønder kan løses. »Manglen på praktiserende læger er ikke en ny problematik. Den har været kendt i årevis. Men det er nu, at vi begynder at se konsekvenserne ikke blot i Tønder Kommune, men i mange yderkommuner landet over. Lægerne får flere...