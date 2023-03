Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- Og Takstnævn (RLTN) har indgået en ny aftale om dosispakket medicin. Heino Knudsen (S), formand for RLTN og Region Sjælland, glæder sig over den nye aftale. »I regionerne ønsker vi at få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det. Og med den nye aftale med PLO forventer vi at få endnu flere over på ordningen.« »Dermed letter vi presset på kommunerne, så de får bedre...