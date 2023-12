Den ledende overlæge og forskningsleder på Ortopædkirurgisk Afdeling O ved Odense Universitetshospital Martin Lindberg-Larsen bliver ny professor i ortopædkirurgi på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Martin Lindberg-Larsen arbejder til hverdag med kirurgisk behandling af slidgigt i knæ og komplikationer efter operationer med kunstige knæ. Med det nye professorat, skal Martin Lindberg-Larsen styrke forskning og udvikling inden for knæ- og hoftealloplastikkirurgi. »Med professoratet får jeg rig mulighed for at arbejde endnu mere fokuseret på at...