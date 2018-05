Selv om programmet for dette års EAACI ikke bugner af de helt store nyheder, synes professor Lars K. Poulsen stadig, at der er meget vigtig forskning at komme efter. For de små studier er nødvendige for at be- eller afkræfte de store, siger han.

De store bærende studier skal man kigge længe efter i årets EAACI-program. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver en kedelig kongres. Sådan lyder det fra Lars K. Poulsen, der i år ikke er kongressens vicepræsident men udelukkende deltager som professor og forskningschef på Allergiklinikken på Gentofte Hospital. Ti små studier tilsammen kan efter hans overbevisning være lige så gode som ét stort.

»Jeg tror ikke, at der på konferencen kommer et eller andet totalt groundbreaking, som fuldstændigt vil vende op og ned på det hele. Det er lidt mere stille og rolig udvikling. Mere evolutioner end revolutioner,« siger Lars K. Poulsen.

Årets EAACI vil komme til at reflektere over nogle af de store gennembrud, de forgangne års EAACI-kongresser har bragt til torvs, som f.eks. det store LEAP-studie, som var på alle deltageres læber i 2016. LEAP-studiet blev anset for banebrydende, fordi det udfordrede den gængse forestilling om, at man bedst kunne forebygge peanutallergi ved at lade helt små børn indtage det på daglig basis. Det, som LEAP-studiet har medført, er, at man i stedet for at råde forældre til at undgå at give deres børn fødevarer, som der er risiko for at blive allergisk overfor, lærer dem at introducere fødevarerne på en fornuftig måde i kosten. Ved i stedet at følge den strategi opdrages børnenes kroppe til at acceptere det.

»Jeg forventer ikke, at der på dette års kongres vil komme noget tilsvarende. Men de opfølgende studier, der bliver fremlagt på dette års kongres, kan også komme til at spille en vigtig rolle ved enten at be- eller afkræfte og dermed kvalificere studier som LEAP,« siger Lars K. Poulsen.

En svaghed ved LEAP var bl.a., at det stort set kun handlede om jordnødder og kun inddrog de børn, der var ved at udvikle et immunrespons for peanut.

»Det, vi har brug for for virkelig at kunne dokumentere, er, om de råd vi med udgangspunkt i LEAP-studiet giver forældre om peanut, også kan blive bekræftet i bredere patientgrupper og for andre levnedsmidler. Det er bl.a. sådanne studier, hvis resultater man kan finde på årets EAACI,« siger han. Et af de studier, der vil levere interessante data i den forbindelse, er f.eks. EAT, som har undersøgt, om det samme gælder for fem-seks andre fødevarer.

»Og de resultater er ikke helt så positive – det ser stadig ud som om det er en god idé at begynde med at give børnene potentielle allergener tidligt, men det er ikke den der enorme effekt, som der er med peanut. Så måske er peanut lidt speciel i den henseende. Men det er noget, EAACI forhåbentligt kan gøre os lidt klogere på,« siger han. Han tror, det i virkeligheden handler meget om, at man typisk ikke bliver allergisk over for de stoffer, man får ind gennem munden.

»Men hvis man i stedet inhalerer peanutstøv eller optager det via huden, så er det måske i virkeligheden det, som giver årsag til allergi – at man får det første gang på en forkert måde,« siger Lars K. Poulsen.