Musestudie på EADV: Stress kan lede til psoriasisrelaps

Et avanceret forsøg med mus viser, at stress øger sandsynligheden for, at behandlet psoriasis vender tilbage. Forskningen er præsenteret på den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology. To andre studier på kongressen viser, hvilken effekt nemolizumab kan have på patienter med atopisk eksem eller prurigo nodularis.