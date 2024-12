Overlæge på Nyremedicinsk Afdeling i Esbjerg Julie Bryndum er årets modtager af Lægeforeningen Syddanmarks uddannelses- og kollegialitetspris, der også er kendt som ‘Årets Oscar’. Hun modtager prisen for sin indsats for at uddanne yngre læger, og hendes evne til at skabe et godt socialt miljø blandt kollegerne. »Jeg blev enormt glad og rørt, da de yngre læger fortalte, at de havde indstillet mig, og at de tænker sådan om mig. Jeg har aldrig haft det så godt i de 35...