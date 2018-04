Derfor har Holbæk for mange patienter og for få sygeplejersker

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Problemerne med overbelægning på medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus, begyndte ifølge ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen i december 2016, et halvt år efter at regionen besluttede at fremrykke en del af sygehusplanen. Det betød, at en del af de akutmedicinske patienter fra Roskilde Kommune ikke længere skulle indlægges på Roskilde Sygehus, men på Holbæk Sygehus. »Regionen […]