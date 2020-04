Thisted Kommune etablerer et nyt sundhedsfællesskab i den nordjyske by Hundborg.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det nye fællesskab kommer til at bestå af praktiserende læge, Klaus Wilbrandt Kjær, der har arbejdet i byens andet lægehus i et halvt år, den kommunale hjemmepleje og en sygeplejeklinik.

Klaus Wilbrandt Kjær ser frem til at skabe en lægepraksis i nye lokaler, som har plads til to faste læger, sygeplejersker og en sekretær.

»At blive en del af et sundhedsfællesskab, hvor jeg kan arbejde dør om dør med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er for mig svaret på, hvordan man skaber det borgernære sundhedsvæsen, som alle snakker om. Det er noget, jeg glæder mig meget til, og som jeg håber, at folk vil sætte pris på. Med dette hus får området en robust løsning, som er langtidsholdbar,« siger han i pressemeddelelsen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune, Ida Pedersen (S), glæder sig over, at lægedækningen i kommunen bliver bedre.

»Jeg er meget glad for, at vi snart kan tilbyde et tværfagligt sundhedsfællesskab i Hundborg, der både give en bedre lægedækning i området og som samtidigt giver bedre faciliteter for vores hjemmepleje (…) Når vi samler mulighederne, giver det desuden en god sammenhæng mellem de kommunale tilbud og så den almindelige lægepraksis,« siger hun.

Det tværfaglige sundhedsfællesskab vil blive samlet i en større bygning, som tidligere har været Hundborgs gamle sprogskole, og som i dag står tom.

Ombygningen af lokalerne går snart i gang, og det forventes ifølge Ida Pedersen (S), at lægeklinikken åbner for tilgang af patienter omkring 1. november.