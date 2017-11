Nyt studie skal undersøge spisetiders indflydelse på diabetesudvikling

Seniorforsker Kristine Færch ved Steno Diabetes Centeret i København har fået et grant på knap 9 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden til at udforske, om overvægtige med prædiabetes kan undgå at udvikle diabetes ved at spise inden for faste tidsintervaller.