Nyt studie: Praktiserende læger er billigere og lige så gode som hospitalerne til at behandle diabetikere

Som følge af overenskomstaftalen fra 2018 er de praktiserende læger i gang med at overtage behandlingen med diabetespatienter med moderate symptomer fra hospitalerne. Ifølge et endnu ikke offentliggjort ph.d. projekt fra Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet gør de praktiserende læger det langt billigere og med lige så god kvalitet som hospitalerne.