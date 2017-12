Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selv om Biogen er kommet med et nyt pristilbud på lægemidlet Spinraza til det norske prioteringsorgan ‘Beslutningsforum for nye metoder’, så er meldingen stadig en afvisning. Det står klart, efter at Beslutningsforum havde ekstraordinært møde fredag 8. dec. for at tage stilling til det nye pristilbud fra medicinalvirksomheden. Det er ikke lykkes de norske myndigheder […]