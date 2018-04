Børnecancerfonden har bevilliget 12 mio. kr. til et nyt forskningsprogram, der skal forbedre behandlingen af børn med hjernetumorer og mindske senfølger og bivirkninger.

Det skriver Børnecancerfonden i en pressemeddelelse.

De 12 mio. kr går til et nyt nationalt børnehjernetumorskonsortium, som skal samle aktiviteter og tværfaglige eksperter fra Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

Lederen af det nye børnehjernetumorkonsortium er professor på Rigshospitalets børnekræftafdeling Kjeld Schmiegelow. Han glæder sig til, at de med børnecancerfondens bevilling kan forbedre behandlingen.

»Vi har haft succes med at løfte prognosen for børn med akut leukæmi gennem målrettet forskning, men hjernetumorer hos børn er en anderledes kompleks udfordring, bl.a. fordi diagnosen dækker over mere end 100 forskellige underdiagnoser. I dag har vi nye teknologiske muligheder, bl.a. inden for genteknologi og molekylærbiologi, der kan øge vores viden om hjernetumorer, og med den store bevilling er der nu derfor en god mulighed for, at vi på sigt kan forbedre behandlingen og mindske de mange bivirkninger,« siger han.

Børnecancerfonden mener, at det er unikt at udarbejde en både tværfaglig og national strategi, som koordinerer flere områder i et samlet forskningsprogram i Danmark.