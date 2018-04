Novo Nordisk og Røde Kors vil sikre billig insulin i konfliktområder

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk, den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og dansk Røde Kors (DRC) har i dag indgået et nyt partnerskab. De tre aktører vil sammen arbejde for at komme det voksende problem med ikke-smitsomme sygdomme i konfliktzoner og under humanitære kriser til livs. Når Røde Kors yder hjælp til ofre for krig og konflikt, har organisationen traditionelt haft fokus på akutte sundhedsproblemer, mens ikke-smitsomme sygdomme har været overset. Det vil det nye partnerskab lave om på, lød budskabet fra de tre aktører på pressekonferencen i København tidligere i dag.

Mennesker med ikke-smitsomme sygdomme har tre gange større risiko for at opleve forværring i deres sundhedstilstand under en humanitær krise, og diabetes alene er årsag til ca. hver fjerde af de benamputationer, som foretages på Røde Kors’ rehabiliteringscentre i Yemen, Syrien og Irak.

»Det her er det første skridt i retning af at indfri Novo Nordisks vision om at sikre mennesker verden over adgang til behandling for ikke-smitsomme sygdomme. Disse patienter er afhængige af stabilitet og nem adgang til behandling, og derfor er det selvsagt ikke hensigtsmæssigt for dem at være på flugt. Jeg er stolt af, at vi har tilsluttet os et partnerskab, som vil bedre forholdene for dem, der lever med ikke-smitsomme sygdomme i et konfliktområde,« sagde administrerende direktør i Novo Nordisk, Jørgen Fruergaard Jørgensen, i et oplæg på pressekonferencen.

Ikke en forretning

Ved at indgå i partnerskabet har Novo Nordisk forpligtet sig til at sikre effektiv forsyning af human insulin til lave priser til Røde Kors globale missioner, støtte ICRC og DRC’s sundhedsprogrammer i konfliktramte områder samt gennemføre projekter, der sikrer behandling til mennesker med forhøjet blodtryk og diabetes under humanitære kriser.

»Novo Nordisk leverer godt halvdelen af al insulin på verdensplan. Og som førende på området, er vi forpligtede til at arbejde efter en forretningsmodel, som både er økonomisk og socialt ansvarlig. Det indebærer, at vores insulinpræparater skal være tilgængelige og økonomisk overkommelig at købe verden over,« sagde Jørgen Fruergaard Jørgensen på pressekonferencen.

Da Dagens Medicin efter pressekonferencen talte med den administrerende direktør uddybede han:

»Partnerskabet er ikke en forretning for Novo Nordisk. Vi sælger vores insulin meget billigt til under fire dollar pr. hætteglas til Røde Kors. Men vi er samtidig nødt til at sikre, at det hænger økonomisk sammen for os. For skal vi lave noget, der holder i længden og er bæredygtigt, så skal det hænge sammen økonomisk,« lød det.

Foruden at bidrage med insulin, har Novo Nordisk doneret 21,5 mio. kr. til de sundhedsprogrammer, som Røde Kors administrerer i konfliktområderne. Pengene skal bl.a. bruges til at udvide adgangen til forebyggelse og behandling, udvikle undervisningsmateriale om forebyggelse og behandling til brug i humanitære situationer, samt at bygge bro til nationale civilsamfunds-netværk.

Anderledes procedurer

Novo Nordisk har siden 2016 haft et såkaldt ’access to insulin’-program, som har forpligtet firmaet til at sælge insulin til discountpriser (fire dollar pr. hætteglas) til verdens fattigste lande. Det er et program, der fungerer godt i lande, der ikke er ramt af krig og konflikt, men som kommer til kort i konfliktramte lande, forklarer Lars Fruergaard Jørgensen.

»Når der er krig og konflikt, er det ikke muligt for landenes regeringer at få insulin ud til alle de patienter, som har brug for den. Det er det for Røde Kors, som er betroet partner i konfliktzonerne, og kan få insulinen ud de rette steder. Derfor er partnerskabet med Røde Kors en stor fordel for os.«

Partnerskabet stiller imidlertid også nye krav til firmaets produktions- og distributions-processer, som skal tilpasses til bedre at dække behovet hos humanitære organisationer.

»Røde Kors har – modsat regeringer – ikke en registreringsfunktion til lægemidler, og vi har derfor måttet tilpasse måden, vi får produkterne distribueret i konfliktzonerne. Røde Kors melder tilbage til os, hvilke lande de distribuere i, og vi er forpligtet til at indsamle bivirkningsrapporteringer osv.,« siger Lars Fruergaard Jørgensen.