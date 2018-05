Vægttab og helbredelse for type 2-diabetes efter gastric bypass-kirurgi skal især tilskrives kulhydrater, som aktiverer de hormonproducerende celler i tyndtarmen. Det har forskere fra Hvidovre Hospital fundet ud af, og de har store forhåbninger til, at den nye viden vil bringe dem tættere på at efterligne den kirurgiske effekt medicinsk.

Det store vægttab, som mange patienter opnår efter gastric bypass-kirurgi, lader til at kunne tilskrives komplekse kulhydrater, som aktiverer de hormonproducerende celler i tyndtarmen. Samme mekanisme kan forklare, hvorfor de opererede patienter med type 2-diabetes oplever, at deres sygdom forsvinder i løbet af den første uge efter indgrebet. Det viser nye resultater fra ti års forskning i type 2-diabetes og fedmekirurgi, som Sten Madsbad, der er professor og overlæge på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital, har stået i spidsen for.

»En gastric bypass-operation er et relativt stort kirurgisk indgreb, som kan være forbundet med både kirurgiske og medicinske komplikationer. Vi har længe været interesserede i, om de effekter, vi ser, patienterne opnår efter det kirurgiske indgreb, kan efterlignes medicinsk – det ville være en kæmpe gevinst, som kunne nå bredt ud. De nyeste resultater har bragt os et skridt nærmere at realisere denne drøm,« siger Sten Madsbad.

Hans forskergruppe har et tæt samarbejde med Cambridge University i England og i særdeleshed med professor Jens Juul Holst fra Metabolismecentret på Panum Instituttet ved Københavns Universitet. Foruden kulhydrater undersøges fedtstof og proteiners betydning for hormonudskillelsen i tarmen.

»Som det ser ud nu, tror jeg dog mest på kulhydratmolekylerne,« konkluderer Sten Madsbad.

To hormoner i søgelyset

Ved en gastric bypass-operation reduceres mavesækkens størrelse. Kirurgen skærer tyndtarmen over og hæfter det distale stykke på mavesækken. På den måde føres maden uden om mavesækken og 12-fingertarmen og direkte ned i tyndtarmen. Patienter, som får foretaget en gastric bypass, taber sig op til 40 kg, og statistikken viser, at 80 pct. af patienterne har opretholdt 80 pct. af vægttabet 20 år efter indgrebet. Operationen betyder desuden, at ca. 80 pct. af de patienter, som har type 2-diabetes, inden de lægger sig på operationslejet, ikke længere er syge umiddelbart efter indgrebet.

»Det kirurgiske indgreb ændrer tarmkanalens anatomi. Da vi indledte forskningen i type 2-diabetes og fedmekirurgi, antog vi, at vi ville finde et eller flere nye hormoner – en X-faktor – som kunne forklare effekterne af indgrebet. Men sådan forholdt det sig ikke. I stedet lader det til, at de effekter, vi ser, kan forklares ved, at næringsstofferne kommer ufordøjede til tyndtarmen og dermed påvirker L-cellerne i tarmen på en anden måde end vanligt,« siger Sten Madsbad.

Almindeligvis tager det en til to timer for maden at passere gennem fordøjelsessystemet til tyktarmen. Undervejs nedbrydes den af enzymer fra bugspytkirtlen og galdevejene. Hos patienter, som har fået en gastric bypass, er maden ufordøjet, når den når til tyndtarmen. De ufordøjede kulhydratmolekyler har vist sig at stimulere til en øget produktion af især tarmhormonet GLP-1 og det appetithæmmende hormon PYY. GLP-1 stimulerer insulinproduktionen, hvilket er med til at forklare, hvorfor patienter med type 2-diabetes forbedrer deres insulinsekretion efter indgrebet.

Vores resultater viser, at kroppen har fysiologiske mekanismer, der kan behandle fedme og type

2-diabetes Maria Svane, Læge og forsker, endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Mindre appetit efter indgreb

En anden del af forklaringen skal findes i det reducerede madindtag. Maria Svane, læge og forsker på endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital, har undersøgt GLP-1 og PYY og fundet ud af, at de er afgørende for, hvor meget mad man spiser. Hun konstaterede, at de forsøgspersoner, som fik blokeret effekten af de to tarmhormoner medicinsk, i gennemsnit spiste 20 pct. mere pr. måltid. Patienter, som henvises til en gastric bypass, er som hovedregel svært overvægtige med et BMI på over 35. Når de efter indgrebet begynder at tabe sig, affedtes deres organer, hvilket bl.a. betyder, at leveren og musklerne igen bliver insulinfølsomme og kan optage og omsætte kulhydrater.

»Vores resultater viser, at kroppen har fysiologiske mekanismer, der både kan behandle fedme og type 2-diabetes. Spørgsmålet er nu, hvordan vi får mekanismerne aktiveret,« siger Maria Svane.

Det er her, bl.a. de komplekse kulhydrater kommer ind i billedet. Kulhydrater optages i mavesækken og 12-fingertarmen, hvor der kun er ganske få hormonproducerende L-celler. Hos personer, der ikke har fået foretaget en gastric bypass, er der således stort set ingen kulhydrater, som når derhen, hvor de har den ønskede effekt. De store, komplekse kulhydrater har umiddelbart størst effekt. Disse data bliver præsenteret på den amerikanske diabeteskongres ADA i Orlando til juni i år.

»Kunsten er at forsinke optagelsen af kulhydrater, så de når ned i den i den distale del af tarmen, hvor de hormonproducerende celler er – vi har fabrikken, men vi mangler at finde ud af, hvordan vi får varerne derned,« siger Sten Madsbad.

Forskerne har undersøgt forskellige kulhydrater hos ikke-opererede og sammenholdt effekten med det respons, gastric bypass-opererede får. Resultaterne viser, at hvis optagelsen af kulhydrater forsinkes, så den først foregår i tyndtarmen, kan GLP-1- og PYY-responset øges betydeligt. Effekten er ydermere undersøgt i komplekse tarmmodeller fra grise udviklet af Jens Juul Holst og hans medarbejdere på Metabolismecentret. Endelig er effekten dokumenteret på kunstigt fremstillede L-celler på Cambridge University.

Vi kan ikke behandle alle med lægemidler, men funktionelle fødevarer kunne hjælpe til at begrænse fedmen i den brede befolkning. Sten Madsbad, professor og overlæge, endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Funktionelle fødevarer

Sten Madsbad og Maria Svane ser flere mulige transportmuligheder for sig. Bl.a. ser de, at man kan pakke kulhydratmolekylerne ind i en kapsel, så de først frisættes i den distale del af tarmen.

»Den strategi har vi set, at andre har benyttet. Altså indkapslet de molekyler, som skal yde effekt, så de i højere grad når ned i tyndtarmen,« siger Sten Madsbad.

En anden fremgangsmåde er at benytte sig af lægemidler, som hæmmer fordøjelsen eller optaget af kulhydrater. Der findes bl.a. en antidiabetisk lægemiddelgruppe, som hedder acarbose, som flere steder i udlandet anvendes til at behandle diabetes. Lægemidlerne virker ved at blokere optagelsen af kulhydrat i den øvre del af tarmen.

De hormonproducerende L-celler har ud over receptorer for kulhydrater også receptorer for protein og fedtstoffer. Forskerne undersøger aktuelt muligheden for at stimulere L-celler med et konstrueret fedtmolekyle. Det sker i samarbejde med professor Harald Hansen fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på KU. Forskning i proteiners evne til at stimulere til en øget GLP-1- og PYY-produktion er også i støbeskeen. Sten Madsbad sætter sin lid til, at den viden, der indhentes, i sidste ende kan inspirere til produktion af funktionelle fødevarer.

»Det helt store perspektiv er funktionelle fødevarer, der øger frisætning af GLP-1 og PYY hos ikke-opererede. Fødevarer, som efterligner effekterne ved gastric bypass-kirurgi,« siger han og tilføjer:

»Vi bliver mere og mere overvægtige. Følgesygdomme relateret til fedme er en af de helt store udgifter for samfundet. Vi kan ikke behandle hele befolkningen med lægemidler, men funktionelle fødevarer kunne hjælpe til at begrænse og forebygge fedmen i de brede befolkning.«

At stimulere L-cellerne til at producere større mængder GLP-1 og PYY er ikke umiddelbart forbundet med bivirkninger.

»I injektionsform kan de to hormoner være forbundet med kvalme og opkast, men øges niveauet ad naturlig vej, er der ingen problemer. Vi har heller aldrig set tumorer i L-celler,« siger Sten Madsbad.

Ny operation vinder indpas

For få år tilbage vandt en ny type fedmekirurgi indpas. Den såkaldte gastric sleeve-kirurgi. Her fjernes halvdelen af mavesækken, så den tilbageværende del får facon som en banan. Det gør, at der er plads til mindre mad i mavesækken, og at det, der indtages, passerer hurtigt gennem tarmsystemet. I den del af mavesækken, som fjernes ved gastric sleeve, sidder celler, som producerer hormonet ghrelin. Ghrelin kaldes i daglig tale for ’sulthormonet’. Når mavesækken er tømt, frigøres ghrelin, hvilket påvirker hjernen til at føle sult.

»Patienter, som har fået en gastric sleeve, har færre komplikationer end patienter, som har fået en gastric bypass, og de taber sig næsten lige så meget. 25-30 kg i gennemsnit. Det lader til, at det især er ghrelin, der er afgørende for vægttabet. Det er derfor et hormon, vi kommer til at se nærmere på fremadrettet,« siger Maria Svane, som allerede er involveret i forskning omhandlende effekterne ved gastric sleeve.

På Hvidovre Hospital foretages 150 fedmeoperationer årligt. Halvdelen er gastric sleeve-indgreb. Ifølge Sten Madsbad kommer denne operationstype til at overtage billedet de kommende år.

Forskningen i fedmekirurgi og type 2-diabetes er støttet af Det Europæiske Forskningsråd med flere millioner samt af Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstadens Forskningsråd.