Nyt center vil udvikle alternativ til dyr immunterapi til børn med kræft

Herlev og Gentofte Hospital opretter sammen med Rigshospitalet et nyt Dansk Center for Pædiatrisk Cancer, som skal udvikle en ny immunterapi til børn med leukæmi, der kan være alternativ til lægemidlet Kymriah fra Novartis.

Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital har oprettet et nyt Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi (CIRCUIT), der skal udvikle og udføre immun-og celleterapi til børn med leukæmi.

Formålet med det nye center er, at de skal udvikle og fremstille den specielle form for immunterapi til børn, kaldet CAR-T. Behandlingen går ud på, at at man tager en patients egne immunceller, de såkaldte t-celler, og omprogrammerer dem. De nye, genmanipulerede celler (CAR-T) sættes tilbage i patienten, hvor de nu er målrettet til at bekæmpe de særlige kræftceller.

Inge Marie Svane er professor i klinisk immunterapi, centerleder for Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital og med i styregruppen for det nye center. Hun glæder sig over, at behandlingen i fremtiden nu vil blive produceret og udviklet i Danmark.

»CAR-T er en meget mere personlig behandling, fordi det er patienternes egne celler, der anvendes og ikke et masseproducerede celler, der behandles med. Det gør det også mere vanskeligt at producere, men vi forventer allerede at kunne behandle de første patienter i begyndelsen af næste år,« siger hun.

CAR-T behandlingen er ikke godkendt endnu, og det nye centret skal derfor først begynde de kliniske forsøg.

Bevilling sikrer nødvendige faciliteter

Børnecancerfonden har støttet etableringen af det nye center med seks mio. kr., der bl.a. skal gå til at etablere renrum på Herlev Hospital, hvor de onkologer, der er tilknyttet projektet, skal udvikle og fremstille de genmanipulerede celler til behandlingen.

»Vi er meget glade for det nye center og den bevilling, der er fulgt med fra Børnecancerfonden. Det gør det muligt for os at indlede en ny udvikling på et område, som vi i Danmark ikke har kunnet deltage i, fordi vi ikke har haft de rette faciliteter, som vi heldigvis nu får,« siger Inge Marie Svane.

Det nye center bliver ikke fysisk forankret, men vil være et strategisk samarbejde, som foregår virtuelt mellem styregruppens medlemmer, som udgør to onkologer fra Rigshospitalet, en fra Aarhus Universitetshospital og to cancerimmunologer fra Herlev og Gentofte Hospital.

Individuel og dyr behandling

Medicinalfirmaet Novartis har udviklet CAR-T behandlingen Kymriah (tisagenlecleucel), som i USA er godkendt til behandling af akut lymfoblastær leukæmi (ALL) hos børn og unge, og som i øjeblikket bliver evalueret af det Europæiske Lægemiddelagentur med henblik på europæisk godkendelse.

Inge Marie Svane og resten af centrets styregruppe, mener dog ikke, at Danmark skal være afhængig af at købe medicinalfirmaernes produkter, når de selv kan udvikle og fremstille behandlingen i Danmark.

»Selvom behandlingen allerede findes, så er den nuværende pris utrolig høj. Hvis vi blot købte behandlingen hjem fra USA, og på den måde sendte patienternes celler til udlandet og fik dem tilbage i færdig form, ville det koste utrolig mange penge, samtidig vil vi ikke kunne bidrage til at forbedre behandlingen, eller opbygge viden om, hvordan den virker,« siger hun.

Ved selv at udvikle behandlingen i Danmark håber styregruppen for det nye Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi (CIRCUIT), at de kan minimere patienternes bivirkninger og i det lange løb at udbrede behandlingen til flere kræfttyper.

»Vi vil kunne tilbyde de udvalgte børn en rigtig effektiv behandling, som vil give færre langtidsbivirkninger end den kemoterapi, de bliver tilbudt på nuværende tidspunkt. Men vi håber også, at vores forskning kan bidrage til, at vi i fremtiden kan anvende behandlingen til andre former for børnekræft, end vi kan nu,« siger Inge Marie Svane.

