Nyt antistof leverer responsrater på næsten 60 pct.

Det er ikke hver dag, at man som forsker kan få lov til at præsentere smækre responsrater på et godt stykke over 50 pct. Men det oplevede for overlæge Martin Hutchings fra Rigshospitalet på ASH-kongressen. Han vil mindes præsentationen som et lyspunkt og et højdepunkt.