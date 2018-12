Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt fase 2-studie viser, at kombinationen af lægemidlerne elotuzumab, lenalidomid og dexamethason kan forhindre ulmende myelomatose i at udvikle sig til myelomatose. Resultatet af undersøgelsen er blevet præsenteret på ASH-kongressen i San Diego. I forsøget oplevede 84 pct. af en gruppe høj-risiko patienter med ulmende myelomatose i behandling med de tre lægemidler, at deres […]