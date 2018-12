Mange års kræftsygdom og intensiv kræftbehandling kan være så strabadserende for patientens T-celler, at de er nogle sølle soldater i kampen mod kræft. T-celler fra donorer kan måske i langt højere grad give kræften kamp til stregen.

San Diego, Dagens Medicin: CAR-T leverer gang på gang klokkeklare behandlingseffekter med dybe remissioner. Problemet er, at effekten ikke varer ved. Det faktum, at de fleste patienter får tilbagefald efter 6-12 måneder, kan blive en showstopper for CAR-T. Niels Abildgaard, der er overlæge og professor på hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital, glæder sig derfor over, […]