Forsker fra Rigshospitalet har opdaget, at personer med visse genmutationer har en øget risiko for at udvikle myeloplastisk syndrom senere i livet.

San Diego, Dagens Medicin: Hæmatologer har længe vidst, at patienter med myeloplastisk syndrom, hvoraf en del på et tidspunkt udvikler AML, har nogle karakteristiske genmutationer. Nu har Jakob Werner Hansen, der er postdoc ved hæmatologisk klinik under Finsencentret Rigshospitalet opdaget, at de samme mutationer går igen hos patienter med uforklaret cytopeni, der før eller siden […]