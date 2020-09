Nyrekræft: To ud af tre patienter er mænd – og vi aner ikke hvorfor

Historisk har fokus været på at optimere behandlingen af nyrekræft og ikke uligheden inden for sygdommen. Det betyder, at lægerne i dag ikke ved, hvorfor der er en stor kønsmæssig forskel i, hvem der får kræftformen, siger overlæge Frede Donskov.