Nye initiativer skal føre til uhørt præcis karakteristik af sygdomme

En stribe nye initiativer inden for myeloide sygdomme skal føre til ekstremt detaljerede kortlægninger af f.eks. leukæmicellers biologi. Håbet er, at det for alvor kan booste præcisionsmedicinen, siger dansk læge, der har hørt et af initiativerne omtalt på ASH.