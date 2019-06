Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et studie, der netop er blevet løftet sløret for på den store reumatologikongres, European Congress of Rheumatology (EULAR), som i disse dage bliver afholdt i Madrid, viser, at risikoen for tab af knoglemasse i forbindelse med nedtrapning fra behandling med denosumab er forbundet med yngre alder og ikke at have modtaget bisfosfonat inden behandlingen med […]