Forskere vil efterligne effekt af fedmeoperation

Christoffer Martinussen fra Hvidovre Hospital er førsteforfatter på et studie, der forsøger at efterligne den positive effekt, som gastric bypass-operation har på type 2-diabetes. Her kan optagelsen af kulhydrater i tarmen spille en vigtig rolle, viser nyt studie.

Type 2-diabetes forsvinder umiddelbart efter fedmeoperationen gastric bypass, og længe før et nævneværdigt vægttab, hvilket i mange år har dannet grobund for forskningen i tarmhormoner på diabetesområdet. Indtil nu ved man bl.a., at diabetes-remissionen i høj grad skyldes en kraftigt forøget frisætning af hormoner fra den nedre del af tarmen efter et måltid, og at […]