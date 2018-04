For at forbedre behandlingen af psykiske lidelser forsker professor Søren Dinesen Østergaard i symptommåling, så behandling i højere grad kan tilpasses sygdommes sværhedsgrad.

»Jeg tror, at der kan gives en mere specifik og effektiv behandling af psykiske lidelser ved at foretage hyppigere målinger af vore patienters symptomer,« siger Søren Dinesen Østergaard, der er ny professor på Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital i Risskov. Ca. 20 pct. af alle danskere rammes af en […]