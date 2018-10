Ny direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den nye direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland bliver 48-årige Tina Ebler. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Tina Ebler har stor respekt for direktør-titlen og tilstræber at være lydhør og handlekraftig i sin ledelsesstil. »Det er med stor stolthed og respekt, at jeg går ind i jobbet som direktør for Psykiatri […]