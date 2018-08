Ny professor skal undersøge langtidskonsekvenser ved urinvejssygdomme

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har fået en ny professor i urologisk epidemiologi. 1. juli blev overlæge Mette Nørgaard nemlig tilknyttet som professor. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

I sit professorat vil Mette Nørgaard bruge de omfattende danske kliniske registre til bl.a. at undersøge langtidsprognosen efter urinvejsinfektioner og tilstande, der medfører blod i urinen eller akutte vandladningsproblemer. Samtidig vil den nye professor undersøge, om prognosen for disse patienter også afhænger af andre kroniske sygdomme.

Godartede urologiske sygdomme er hyppige og forekommer i alle aldersgrupper, men der er mangel på studier, der beskriver konsekvenserne på sigt for disse patienter. Mette Nørgaard håber, at hendes registerforskning kan give større viden og bedre overblik over urologisk praksis og dermed forbedre det videnskabelige belæg for de kliniske retningslinjer inden for diagnosticering og behandling.