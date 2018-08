Overlæge bliver landets første professor i patientsikkerhed

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alma Becic Pedersen forsker i postoperative komplikationer. Her undersøger hun komplikationer som f.eks. blødning, blodpropper, infektioner, akut nyreskade, re-operationer og død, der kan opstå efter ortopædkirurgisk operation. Med sit nye professorat vil Alma Becic Pedersen etablere en international forskningsgruppe inden for kirurgisk patientsikkerhed. Hun ønsker at skabe et stærkt miljø for studerende, biostatistikere og klinikere, […]