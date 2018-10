Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Speciallæge i klinisk biokemi Ruth Frikke-Schmidt tiltrådte 1. august i et et professorat i Klinisk Biokemi med speciel fokus på hjertekarsygdomme og demens. Professoratet er et samarbejde mellem Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, og Hjerteforeningen. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Krydsfeltet mellem de to store folkesygdomme i […]