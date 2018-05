Ny ledende overlæge til Bispebjergs akutafdeling

Det er et kendt ansigt, der vender tilbage til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Søren Wistisen Rasmussen, 60, bliver ny ledende overlæge på akutafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Søren Wistisen Rasmussen er speciallæge i ortopædkirurgi og kommer senest fra en stilling som ledende overlæge ved Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Inden da var han på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra 1994 til 2007, hvor de sidste fem år arbejdede som specialeansvarlig.

»Jeg glæder mig til at komme tilbage eller ‘hjem’ til Bispebjerg og videreføre det gode tværfaglige samarbejde til glæde for både patienter og medarbejdere – et mantra der ligger mig meget på sinde,« siger Søren Wistisen Rasmussen i pressemeddelelsen.

Søren Wistisen Rasmussen begynder i sit nye lederjob 1. august 2018

Når Søren Wistisen Rasmussen ikke er i akutafdelingen, kan man ofte finde ham på Køge Bugt i familiens sejlbåd eller til et arrangement som Sejl Sikkert Ambassadør for Søsportens Sikkerhedsråd, hvor han står for oplysning om og forebyggelse af drukneulykker.