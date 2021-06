Ny ledende overlæge vil gøre socialmedicin mere tilgængeligt

Jan Renneberg overtager stillingen som ledende overlæge ved Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1. august 2021. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

»Jeg håber, at vi kan gøre det lettere for borgeren at vende sig det rigtige sted hen,« siger Jan Renneberg, der nu overtager ledelsesposten for Socialmedicinsk Center efter Svend Viskum, som går på pension.

Jan Renneberg har store ambitioner om at gøre socialmedicin mere offentligt tilgængeligt. Han mener, at det skal være naturligt at trække på den socialmedicinske ekspertise. Det kræver dog, at både borgere, medarbejdere og andre aktører som blandt andet kommunen ved, hvad de kan bruge ekspertisen til.

Det handler om at sikre, at borgerne får en optimal rehabilitering, når de har været igennem et behandlingsforløb på hospitalet:

»Vi vurderer personer, der er på grænsen af arbejdsmarkedet for at hjælpe dem bedst muligt til en afklaring, om hvorvidt de skal ud på arbejdsmarkedet og i hvor stor udstrækning, samt hvilke skåneforhold der skal være til stede,« forklarer den nye ledende overlæge.

Vil videreudvikle forskningsenheden

Jan Renneberg er allerede et kendt ansigt i Socialmedicinsk Center, hvor han har været ansat siden 2015. Først som afdelingslæge og de seneste tre år som overlæge og afsnitsleder i Socialmedicinsk Klinik.

Som ledende overlæge vil Jan Renneberg sammen med medarbejdergruppen arbejde videre med de mange udviklingsprojekter, der er sat i søen. Et af dem handler om at intensivere opbygningen af forskningsenheden:

»Jeg håber, at vi inden for det næste år kan etablere os yderligere og få vores første ph.d., som udgår fra afdelingen, sat i gang,« siger han.

Jan Renneberg er speciallæge i klinisk mikrobiologi og har tidligere haft sin gang på Bispebjerg Hospital som 1. reservelæge i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling fra 1992 til 1996.

Han er 64 år og bor i Virum sammen med sin hustru. De har sammen tre tre børn og seks børnebørn.