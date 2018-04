Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) har netop udsendt nye retningslinjer for diagnostik og behandling af myelomatose. DMSG’s retningslinjer er udfærdiget af et udvalg under DMSG, og har inden offentliggørelsen været i høring på samtlige hæmatologiske afdelinger i Danmark.

Af de nye retningslinjer fremgår det bl.a., at kombinationsbehandling med Velcade, Revlimid og Dexamethason er på vej til at blive førstelinjebehandling til de myelomatosepatienter, der ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Median alderen ved diagnosetidspunktet er ca. 70 år, og dette indebærer, at over halvdelen af nydiagnosticerede patienter ikke kan behandles med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Forskellige former for komorbiditet m.v. betyder desuden, at en del af de yngre patienter heller ikke er kandidater til stamcellebehandling.

Nyere studier har vist, at både den progressionsfri overlevelse og den overordnede overlevelse er væsentligt længere ved behandling med Velcade, Revlimid og Dexamethason, når denne kombinationsbehandling sammenlignes med enten behandling med Revlimid og Dexamethason, eller med Melfalan, Prednison og Velcade. Subgruppe analyser af patienter under 65 år, mellem 65-75 år, og over 75 år har vist gevinst af førstelinjebehandling med Velcade, Revlimid og Dexamethason i alle tre aldersgrupper. Forskellen viste sig især blandt patienter over 75 år. Her var den progressionsfrie overlevelse i Velcade/Revlimid/Dexamethason-gruppen på 39 måneder versus 20 måneder, og den overordnede overlevelse på 63 måneder versus 31 måneder.

DMSG konkluderer derfor, at behandling med Velcade/Revlimid/Dexamethason er effektiv, og specielt vurderes egnet hos de yngre og mest fitte af de Velcade/Revlimid/Dexamethason patienter, som ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Men også til ældre patienter, der ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, men til gengæld er i god fysisk form og har godt generelt helbred, anbefales Velcade/Revlimid/Dexamethason. Det samme gælder for yngre patienter, der har fravalgt højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

DMSG konstaterer, at prognosen ved myelomatose er forbedret indenfor de seneste to årtier, og at prævalensen i befolkningen derfor er stigende. Den forbedrede prognose skyldes indførelsen af højdosis kemoterapi med stamcellestøtte i begyndelsen af 1990’erne, og senere tilkomst af behandling med thalidomid, bortezomib og lenalidomid, kombineret med forbedret understøttende behandling. Også de senere år er prognosen ved myelomatose i Danmark forbedret, og overlevelsen er forbedret for såvel yngre som ældre patienter.