Ole Graumann er ny kliniks professor på Aarhus Universitet og med sit professorat i radiologi på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospitals afdeling for Røntgen og Skanning skal Ole Graumann bl.a. arbejde med diagnostik og behandling af kræft. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ole Graumann arbejder med et bredt forskningsfelt inden for radiologi, herunder kræft, klinisk ultralyd og kunstig intelligens. Tidligere har den nye lærestolsprofessor også forsket i minimal invasiv frysebehandling af kræft, samt...