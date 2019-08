Ny klinik hjælper sportsfolk med diabetes med at holde styr på blodsukkeret

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alle seriøse sportsudøvere med type 1-diabetes ved, at det kan være umådeligt svært at holde styr på blodsukkeret, når man samtidig skal præstere fysisk på højeste niveau. For meget insulin før en fodboldkamp kan få blodsukkeret til at falde så meget, at det går ud over præstationen. Kombinationen af for lidt insulin og intervaltræning kan […]