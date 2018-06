Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie viser, at der ikke er forskel i forekomsten af ondartede sygdomme blandt patienter med leddegigt, hvad enten de bliver behandlet med RoActemra (tocilizumab) eller TNF-hæmmere. »Vores studie er et af få til at undersøge to forskellige biologiske lægemidler op imod hinanden i forhold til risikoen for, at patienterne udvikler ondartede sygdomme. Studiet […]